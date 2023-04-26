مدير الوكالة الدولية للتنمية: الميليشيات تشكل خطرا على جهود الإغاثة بالسودان

قال الصادق محمد، مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنساني، إن ميليشيات الدعم السريع المتمردة اعتدت على أطقم الجهات الدولية الطبية ومنها الهلال الأحمر في السودان.

وأضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، أن عناصر ميليشيا الدعم السريع تتحرك دون قيادة وتشكل خطرًا كبيرًا على جهود الإغاثة في البلاد.

وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع تقوم بانتهاكات ضد المدنيين العزل، ومخالفات ضد القانون الدولي والإنساني، لافتا إلى أن الميليشيات تنتشر بالشوارع والأزقة والحارات الضيقة، بعد أن تم تضييق الخناق عليهم من قبل القوات المسلحة.

وأكد مدير الوكالة الدولية للعون الإنساني، أن قوات الدعم تستخدم المنازل والبيوت والمواطنين كدروع بشرية، فضلا عن أنها لا تحترم وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرًا إلى أن السودان في حاجة إلى موقف حاسم ضد هذه الميليشيات التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.