خطوات معرفة نتيجة الكشف الطبي للحصول على دعم تكافل وكرامة 2023

كشفت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن التفاصيل الكاملة لنتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة 2023، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه على الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة القيام بمجموعة من الخطوات والتعليمات المهمة لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للحصول على لدعم تكافل وكرامة 2023.

نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة 2023

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- الدخول على الرابط من هنا

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكلٍ صحيح

- الضغط على زر الاستعلام

- بعد ذلك تظهر النتيجة الخاصة بالكشف الطبي

الأوراق المطلوبة المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وتابعت وزارة الصحة والسكان: « في حال الرغبة في الحصول على دعم تكافل وكرامة لا بد من الذهاب بعد إجراء الكشف إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة لاستكمال الأوراق».

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه في حالة عدم استكمال الأوراق من قبل الراغب في الحصول على تكافل وكرامة، تعود الأوراق من وحدة الشؤون الاجتماعية لاستكمال الأبحاث والأشعة التي تُطلب من اللجنة، وإعادة تحديد موعد آخر من خلال موقع الوزارة.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة، وجاءت على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- قسيمة الزواج

- صورة بطاقة التموين

- قيد مدرسي للأطفال