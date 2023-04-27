مهم لطلاب المدارس.. قدم ساعتك 60 دقيقة بالتوقيت الصيفي

شهدت الساعات الأخيرة توجيهات مهمة من مديري مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة وباقي المحافظات لطلاب المدارس، بخصوص موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا للتوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي الجديد وموعد تطبيقه

اتجهت مديرات التربية والتعليم لهذه الخطوة، مع بدء العد التنازلي لامتحانات النقل والشهادات العامة للتيرم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 الذي سيبدأ السبت المقبل في العديد من المحافظات، حرصا من مسؤولي وقيادات التربية والتعليم على مستوى المديريات والإدارات في القاهرة والمحافظات، على تنبيه الطلاب بالتوقيت الجديد وموعد تطبيقه، لضمان وصولهم للجان الامتحانات، حتى لا يتسبب تغيير التوقيت الزمني وتطبيق عودة العمل بـ نظام التوقيت الصيفي، في تأخرهم عن المواعيد الرسمية لعقد الامتحانات.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، مع منتصف ليل اليوم الخميس، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، مع بدء دقات الساعة الثانية عشرة لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة.

وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع منتصف ليل آخر خميس من شهر أكتوبر2023، لتتأخر الساعة 60 دقيقة.