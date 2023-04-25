ليست مصر فقط.. أشهر الدول التي تعتمد العمل بالتوقيت الصيفي

تلجأ عدة دول إلى تطبيق التوقيت الصيفي من أجل توفير الطاقة في البلاد حتى إذا كانت هذه الدولة من الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع وليست مصر التي ستطبقه نهاية إبريل الحالي هي الدولة الوحيدة لأن القائمة تطول.

الدول التي تطبق التوقيت الصيفي

وبحسب موقع ناسا بالعربي الذي أسسه عدة متطوعين عرب لتبسيط العلوم فإن معظم الولايات الأمريكية وكندا تتبع التوقيت الصيفي، ويتم تقديم طلبات إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي في عدة ولايات دون تنفيذ أي من هذه المطالب، وتضم قائمة الدول التي تغير توقيتها أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا بجانب دول الاتحاد الأوروبي فيما لغت روسيا الاتحادية العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2014 بأمر من الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير الساعة

يعود سبب العمل بالتوقيت الصيفي إلى الرغبة في توفير الطاقة لفترة طويلة، وظهر هذا الاستخدام لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى ثم أعيد استخدامه في الحرب العالمية الثانية وكذلك خلال أزمة حظر الدول العربية النفط عن الولايات المتحدة.

وأشار كبير الباحثين في مختنبر أوك ريدج الوطني ستانون هادلي خلال تقرير له قدمه للكونجرس في عام 2007 إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي قد يساعد في حماية الطاقة المهدورة في الوقت الذي خرجت دراسة لتشير إلى أنه تم تطبيق الأمر في دورة الألعاب الأولمبية في أستراليا 2000 ولم يتم توفير أي طاقة.