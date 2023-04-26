«الهجرة»: نتواصل باستمرار مع أبنائنا في السودان ونتابع أوضاعهم

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان، وفقاً للخطة المعلنة التى تراعى سلامتهم هناك، داعية أبناء مصر الموجودين خارج العاصمة الخرطوم للتوجه إلى نقطتى التجمع، وهما مكتب وادى حلفا القنصلى بمدينة وادى حلفا، ومقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورتسودان تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن، حيث تسعى لإجلاء أبناء الوطن المصريين من السودان، فور اللحظة الأولى التى حدثت فيها الظروف الراهنة هناك، بالتواصل والتعاون مع عدد من الجهات، وعلى رأسها وزارة الخارجية، بجانب السفارات، للاطلاع على مستجدات الأوضاع هناك، ومعرفة طريقة إجلاء الطلاب المصريين والمقيمين فى السودان بطريقة آمنة، تحفظ سلامتهم.

تحذير للطلاب بعدم الانسياق وراء مروِّجي الشائعات.. وعدم التعامل مع أي استمارات بخلاف المنشورة على صفحة الوزارة

وخلال الأيام القليلة الماضية، التى تلت ظهور الظروف الراهنة فى السودان، ناقشت الوزيرة سها جندى سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين فى السودان، إثر الاشتباكات المندلعة هناك حالياً بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى، بالتنسيق مع «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج».

ويتمركز نحو 5000 طالب بالعاصمة الخرطوم، أى حوالى نصف عدد الجالية المصرية هناك، وهو الأمر الذى لم تغفله الدولة مُمثلةً فى وزارة الهجرة، حيث أشارت وزيرة الهجرة إلى التواصل المستمر مع عدد كبير من أبنائنا بالسودان، والاطمئنان عليهم ومتابعة أوضاعهم، وأى مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، منوهة بضرورة عدم انسياق الطلاب المصريين بالسودان وراء مروِّجى الشائعات وعدم التعامل مع أى استمارات يتم نشرها بينهم بخلاف المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة.

كما حرصت الوزارة على نشر جهود وزارة الخارجية لعودة المصريين بالسودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، حيث أعلنت إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البرى بالتنسيق مع السلطات السودانية فى 23 أبريل، وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات والمكتب القنصلى فى وادى حلفا فى التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.

كما أعلنت وزارة الخارجية عن بدء إجراءات إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، بالإضافة إلى أنه تقرر عمل رحلات إجلاء للمصريين المقيمين بالسودان عن طريق مطار بورتسودان بداية من باكر الاثنين الموافق 24 أبريل، ووصلت أول طائرة إلى بورتسودان الساعة الواحدة ظهراً.

«سها»: مستعدون للتدخل جراء أي طارئ.. وتنسيق كامل للجهود مع الجهات المعنية لتيسير إجلاء الطلاب والمقيمين بطريقة تحمي أبناء مصر بالخرطوم

وأكدت «سها» اهتمام الدولة اهتماماً بالغاً بكل المصريين الموجودين بالسودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث، مضيفة أنه يجرى إجلاء مواطنينا وفقاً لخطة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشرف عليها لجنة وطنية مشكّلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة حرصاً على سلامة أبنائنا.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن السلطات المصرية قد أعادت ما يقرب من 1539 مصرياً حتى مساء الثلاثاء 25 أبريل، على متن طائرات عسكرية وبراً عن طريق الحافلات البرية، مشددة على أن الجهود مستمرة حتى عودة الجميع إلى مصر.

وحول استكمال دراسة الطلاب فى حال عودتهم إلى مصر، أكدت «سها» أنه ستتم دراسة الأمر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على مستقبل الطلاب العلمى وتدرس كل السيناريوهات والبدائل التى يتم توفيرها لهم حتى يستطيعوا استكمال حياتهم بصورة طبيعية، مؤكدة أن مصر لا تترك أبناءها وتقف معهم دائماً.

ونوهت وزارة الخارجية بأنه تم تحديد عدد من الأماكن بالنسبة للمصريين خارج الخرطوم، وهى: مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال «00249906398621»، ومكتب وادى حلفا القنصلى بمدينة وادى حلفا بالولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال «00249116604033 - 00249118162679».