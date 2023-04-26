خالد عكاشة لـ«الحياة»: السودان يواجه خطرا من أطراف تريد إدخاله لمربع الفوضى

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السودان يواجه خطرا من أطراف تريد إدخاله لمربع الفوضى، وتستهدفه قوى الداخل السوداني، وربما أطراف خارجية تريد أن تدفعه إلى مربع الفوضى والانزلاق إلى التهديد الأمني، الذي يتابعه العالم بقلق شديد للغاية.

مصر أول دولة تهتم بالملف السوداني

وأضاف «عكاشة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أول دولة على مستوى العالم مهتمة بهذا الملف هي الدولة المصرية باعتبار الجوار الجغرافي، ومعادلة الأمن الإقليمي واعتبارات تاريخية وأزلية متنوعة ومتعددة.

جهود لوقف إطلاق النار

ولفت أن الجهود السياسية ربما بعد جلسة مجلس الأمن أمس، والاتصالات المكثفة بين القيادات الدولية، ودعمها الرئيس السيسي، لاستدامة الهدنة الموجودة خلال 72 ساعة، ويراد لها أن تكون وقف إطلاق نار مستدام.