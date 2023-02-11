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مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»: 70 هزة ارتدادية ضربت تركيا اليوم بقوة 4.7 درجة

كتب:

أحمد عادل موسى
09:19 م | السبت 11 فبراير 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

سجل المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، 70 هزة أرضية في تركيا تراوحت شدتها بين 3 درجات إلى 4.7 درجة علي مقياس ريختر، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.   

ومنذ قليل، سجل مرصد الزلازل الوطني في إسطنبول، هزة ارتدادية في دوجان كوي بهاتاي قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، ولكن لم ترد أنباء عن أي ضرر أو إصابات.

أكثر من 5 ملايين أصبحوا في خطر بسبب الزلزال

وقالت الصحة العالمية، إن مليون و400 ألف طفل تأثروا بشدة بسبب الزلزال، بالإضافة إلى 350 ألف مسن، وأكثر من 5 ملايين شخص أصبحوا في خطر داهم بسبب الزلزال.

ووصلت عدد قتلى ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 27 ألف و500 قتيلاً، وإصابة اكثر من 80 ألف جريح جراء زلزال تركيا المدمر، مع استمرار عملية الإنقاذ في البحث عن المفقودين.

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