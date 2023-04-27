ضبط 120 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بكفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على الأسواق بدائرة مركز كفر الشيخ، للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري.

اللجنة المُشكلة

تشكلت الحملة، بإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتور وليد السعيد شاهين، رئيس قسم التفتيش بإدارة كفر الشيخ البيطرية.

ضبط 120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

أسفرت الحملة، عن ضبط 120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على منع الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، وغلق محال الجزارة التي لا تحرص على تغطية اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين.