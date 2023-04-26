خريطة تدريب الأوقاف للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام

أعلنت الإدارة العامة للتدريب الأوقاف عن إعداد دورة فقه الحج للأئمة الواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام في إطار دور وزارة الأوقاف في توعية الحجاج بأحكام المناسك، حيث تنطلق دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثات الحج بداية من الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل مع شرح كتاب التيسير في الحج، ومناقشة أهم القضايا الفقهية المتعلقة بالحج، والقضايا المتصلة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير، للتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج وتستمر الدورة لمدة 3 أيام مابين تدريبات عن بعد أو مباشرة.

أسماء الأئمة المرافقين لبعثة الحج

حيث أفادت مديريات الأوقاف بالمحافظات بأسماء الأئمة والواعظات المرافقين لبعثات الحج هذا العام وبيانهم كالتالي:.

مديرية أوقاف البحر الأحمر: هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي السعيد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

مديرية أوقاف كفر الشيخ: السيد عبد الجواد الشربيني، كفر الشيخ.

مديرية أوقاف السويس: شاهر محمد شكري عبد اللطيف، السويس.

مديرية أوقاف الدقهلية: عزت محمود صبري عوض رزق، الدقهلية.

مديرية أوقاف بورسعيد: محمد عوض محمد علي منصور محمد، بورسعيد.

مديرية أوقاف شمال سيناء: مسعد السيد عبده، شمال سيناء.

مديرية أوقاف الأقصر: مسعد السيد عبده، الأقصر.

سعيد حسن عمر عبد الصمد علي أحمد، الديوان العام.

مديرية الأوقاف ببني سويف: إبراهيم يوسف إبراهيم الحمادي، بني سويف.

مديرية الأوقاف بالبحيرة: صالح أبو القاسم صالح حسين، البحيرة.

أسماء الواعظات المرافقين لبعثة الحج

بيان بأسماء الواعظات ومديريات الأوقاف التابعات لها:.

مديرية أوقاف الغربية: إيمان محمد سالم عثمان غنیم.

مديرية أوقاف الدقهلية: ولاء مصطفى بكر البطة.

مديرية أوقاف الجيزة: هبة محمود معاطي عبد العزيز.

مديرية أوقاف الإسكندرية: مها رضوان عبد الرازق سالم.

مديرية أوقاف القاهرة: هدى محمد صبري عبد العزيز محمد جاد.

مديرية أوقاف القاهرة: مها سيد الدسوقي سيد سيد سحاب.

مديرية أوقاف القاهرة: رابحة صلاح الدین مصطفی سالم.

مديرية أوقاف القاهرة: منى عبد العظيم السيد سليم نجم.

وحددت الأوقاف جدول الدورة التدريبية للمرافقين البعثة الحج لهذا العام بعدة دورات تدريبية معلنة أماكنها ومواعيدها للمستهدفين:.

البرنامج التدريبي لمرافقي بعثة الحج

تنشر «الوطن» خريطة البرنامج التدريبي،

_يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل: محاضرة بعنوان، شرح كتاب التيسير في الحج للدكتور محمود ربيع جمعة مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، لمدة ساعتان من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا عن بعد عن طريق أحد برامج التواصل.

_يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل لمدة ساعتين تتناول شرح كتاب التيسير في الحج للدكتور محمود ربيع جمعة مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، عن بعد عن طريق أحد برامج التواصل.

_يوم الخميس الموافق مايو المقبل 2023 مناقشات حول أهم القضايا الفقهية المتعلقة بالحج للدكتور محمود ربيع جمعة مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، بمقر مجلس شؤون الإسلامية.