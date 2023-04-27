أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق والمحلات.. الفراخ البيضاء بـ63 جنيها

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق والمحلات، استقرارا بحسب بيانات بورصة الدواجن، وفق ما ذكره محمد حسن عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، نتيجة وفرة المعروض، وضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ البرازيلي، إذ أن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، تتراوح بين 63 جنيهًا و64 جنيهًا في أرض المزرعة.

وأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق والمحلات، جاءت أسعار الفراخ الساسو بين 62 جنيهًا و68 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وأسعار الدواجن البيضاء اليوم في أرض المزرعة، سجلت بين 63 و64 جنيهًا، وتصل للمستهلك بين 73 و75 جنيهًا، وكيلو البانيه بين 140 و160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وجاءت أسعار البيض اليوم، في أرض المزرعة، بين 100 و100.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، جاء سعر الكتكوت البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، والكتكوت الأبيض بين 6 و6.5 جنيه، والكتكوت ساسو بيور بين 6.5 و7.5 جنيه، وكتكوت ساسو من 5.5 إلى 6.5 جنيه.