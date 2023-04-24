استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. «البيضاء» بـ63 جنيهًا

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض ما بين 62 و63 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بنحو 75 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 73 و75 جنيها، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

كما تتراوح أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين، ما بين 99 و105جنيهات بالنسبة لسعر الفراخ البلدي، كما يتراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 50 و52 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض نحو 105 جنيهات للأبيض والأحمر، فيما سجل سعر طبق البيض البلدي 90 جنيها تسليم أرض المزرعة.

سعر الكتكوت اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 4 الي 5 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكتكوت جيل ثاني 5 الي 5.5 جنيه، والكتكوت روزي بيو ما بين 4 إلى 5.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 و 6.25 جنيه والكتكوت البلدي ما بين 3 و3.5 جنيه والكتكوت الساسو ما بين 5.5 و 6.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

واستقر سعر الأعلاف، إذ بلغت أسعار الذرة الأرجنتينية نحو 19700 جنيه للطن، وهو نفس سعر الذرة البرازيلي، وسجلت الذرة الأوكرانية نحو 18700 جنيه للطن، والصويا 46% سجلت نحو 41500 ألف جنيه للطن، والصويا 44% نحو 36 ألف جنيه للطن.