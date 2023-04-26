أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا ملحوظا، حيث تراجعت أسعار الدواجن أول أمس بنحو 3 جنيهات، بسبب التوازن العرض والطلب، فضلا عن وصول شحنات كثيرة من الدجاج البرازيلي المجمد، وقد تتراجع الأسعار الفترة المقبلة، بسبب تراجع السحب بعد شهر رمضان.

واستعرض السيد، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-4-2023 في الأسواق والمحلات، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يتراوح كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة بين 63 و65 جنيها، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 73 و75 جنيها.

- سجل كيلو الدجاج البلدي 100 جنيه داخل المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما يبلغ سعر الفراخ الأمهات 50 جنيها للكيلو وللمستهلك بـ65 جنيها.

- كما يبلغ سعر الفراخ الساسو في المزرعة 76 جنيها، والتنفيذ الفعلي 82 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

- يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 150 و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 140 و160 جنيها، وسجل كيلو الأوراك 81 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، وسعر كتكوت روزي بيور بين 5 و5.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 5.5 و6.5 جنيه، بينما يتراوح الساسو بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.