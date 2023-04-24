تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-4-2023 في الأسواق والمحلات

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-4-2023 في الأسواق والمحلات تشهد تراجعاً ملحوظاً بنحو 3 جنيهات.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن التراجع كان متوقعاً بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لتراجع السحب على الدواجن، كما أن توافر الأعلاف في الأسواق يعتبر سببا في تراجع الأسعار أيضا، متوقعاً استقرار الأسعار الفترة القادمة أو قد تنخفض مره ثانية.

أسعار الدواجن البيضاء

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-4-2023 في الأسواق والمحلات، بلغت 63 جنيها في المزرعة بالنسبة لكيلو الدواجن البيضاء، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 73 و75 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 99 جنيهاً وللمستهلك 105 جنيهات.

أسعار مشتقات الدواجن

وتابع بأن سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 150 و170 جنيها، وكيلو الشيش طاووق ما بين 140 و160 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو الأوراك 81 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلى 6.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 3 إلى 3.5 جنيه، كما يتراوح سعر الساسو ما بين 5.5 و6.5 جنيه، وكتكوت ساسو بيور بين 6.5 و7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 4.5 و5.5 جنيه، وكتكوت هجين ما بين 4 إلى 5 جنيهات.