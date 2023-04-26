كم حجم خسائر أسعار الدواجن في 10 أيام؟.. رئيس «الشعبة» يجيب

خسرت أسعار الدواجن البيضاء خلال 10 أيام، 7 جنيهات من قيمتها، حيث تراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض اليوم في المزرعة بين 63 و65 جنيها، ليصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 73 و75 جنيها، بعد أن وصلت أسعار الدواجن البيضاء الفترة الماضية إلى 70 جنيها داخل المزرعة، وتراوح سعرها بين 80 و82 جنيها في محلات الدواجن، حسب ما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأضاف السيد، أنّ حالة التوازن القائمة الفترة الحالية في السوق المحلي لها دور كبير في استقرار الأسعار الفترة الحالية، وهناك توقعات بتراجع أسعار الدواجن الفترة المقبلة، بعد تراجع القوة الشرائية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث شهدت الدواجن طوال الشهر الكريم إقبالا كثيفا على الشراء.

انخفاض أسعار البيض

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أنّ أسعار البيض شهدت اليوم تراجعا بنحو 6 جنيهات، حيث شهد السوق المحلي الفترة الماضية إقبالا كثيفا على شراء البيض مع بداية شهر رمضان الماضي، وازداد الإقبال مع دخول عيد الفطر المبارك، لذلك تراجع سعر البيض الفترة الحالية نتيجة قلة السحب، متوقعا انخفاض جديد في أسعار البيص والدواجن قريبا.

أسعار الأعلاف

وسجل سعر العلف البادي 23% اليوم 21690 جنيها، والنامي 21%، ويبلغ 21575 جنيها، كما يسجل العلف الناهي 19% قيمة 21440 جنيها، ويبلغ سعر الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 19700 جنيه، والذرة الصفراء الأوكراني 18700 جنيه، والصويا 46% بقيمة 41500 جنيه.