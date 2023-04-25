أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات.. البيضاء بـ65 جنيها

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا، حيث إن تتراوح أسعار الفراخ البيضاء بين 65 جنيهًا و66 جنيهًا في أرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن وسعيد متولي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق والمحلات، الفراخ الساسو تتراوح بين 70 و71 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وذكر عضو شعبة الدواجن أن أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة بين 65 و66 جنيهًا، ويعود الاستقرار نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن المجمدة

وأسعار الدواجن المجمدة أي البرازيلي 65 جنيهًا، وتباع في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار الكتاكيت

وتتراوح أسعار الكتاكيت البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، والكتوكت الأبيض من 5.25 إلى 5 جنيهات، وكتكوت ساسو بيور بيور بين 6.5 و7.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 5.5 و6.5 جنيه.

أسعار البيض

وبالنسبة لأسعار البيض في أرض المزرعة، البيض الأبيض بين 100 و105.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 100 و105.75 جنيه، والبيض البلدي بين 79 و80 جنيهًا.