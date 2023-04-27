فوائد الشعير المغلي.. مشروب من خير الطبيعة

حبات صغيرة من خير الطبيعة، ولكنها تجعلك كالأسد، ولعل ما يميزها أنها غير مكلفة أو باهظة الثمن، وتباع بالكيلو، أو الأردب، إنه القمح الشعير، صيدلية متنقلة حقا للحفاظ على صحتكم، ومن بين تلك الأطعمة نبات القمح الشعير، الذي أثبتت الدراسات فوائده الكثيرة التي ربما قد لا يعرفها الكثيرون من البشر.

القمح الشعير

يؤكد الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ في بحوث القمح، بمركز بحوث الزراعات بسخا،بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن القمح الشعير هو أحد أنواع الحبوب، التي تمت زراعتها من قبل الإنسان منذ قديم الأزل، وتحتوي كل حبة منه على الكربوهيدرات 78%، الدهون 1%، البروتين 10%، الماء 10%، وهو مصدر غني جداً بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل الألياف والفيتامينات، كما يصل سعر الأردب من القمح الشعير لنحو 1300 جنيه.

فوائد القمح الشعير

وتشير الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي، بكلية التربية، بجامعة كفر الشيخ، إلى أن القمح الشعير كشراب مغلي للإنسان له فوائد جمة.

- الشراب للشعير يمكن أن يذيب حصوات الكلى الموجودة، كما يقضي عليها ويمنع حدوث الحصوات ومشاكل الكلى الأخرى، لدى الإنسان.

- يعد ماء الشعير مدرا للبول بطبيعته، فهو يساعد على طرد السموم من الكلى عن طريق خلق ضغط في المثانة وزيادة مرات التبول.

- يساعد القمح الشعير في الحفاظ على مستويات الحموضة في الجسم، مما يجعله قلويا، ويمنع مشاكل المسالك البولية المختلفة.

- فيتامين B6 والماغنيسيوم في الشعير يساعدان على تكسير كتل الكالسيوم السامة، والتي من شأنها التسبب في حصوات الكلى.

- الألياف الغذائية في الشعير تقلل من كمية الكالسيوم التي يفرزها الجسم عن طريق البول، ما يعيد صحة الكلى بشكل جيد.

فوائد القمح الشعير للأعصاب

وأشارت إلى أن القمح الشعير يعتبر من أفضل المقويات الطبيعية للأعصاب، كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين B12 الذي يعاني الكثير من البشر من نقصه بأجسامهم ويضطرون لتعويض هذا النقص عن طريق الأدوية والحقن.