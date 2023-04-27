إحالة حارس جراج سرق سيدة بالإكراه في بولاق أبو العلا للجنايات

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، إحالة حارس جراج إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوك لسيدة، حال تواجدها بمحل بقالة مملوك لها، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن وضع سكينة على عنقها، ومن المنتظر تحديد جلسة خلال الأيام المقبلة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

سرقة مبلغ مالي من سيدة

بدأت الواقعة ببلاغ من المواطنة سعاد بدر الدين عطية، بتضررها من المتهم بالسرقة، من المحل الخاص بها بمنطقة رملة بولاق بدائرة قسم بولاق أبو العلا، مستخدمًا سلاح أبيض عبارة عن سكين، مهددًا إياها، ثم ضربها وأخذ منها نحو ثلاثة آلاف جنيه، موضحة أن المكان به كاميرات مراقبة، وقدمت فلاشة بها مقطع فيديو للواقعة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء بأقوالها، وصحة الاتهامات الموجهة إلى المشكو في حقه، وأضافت تحريات مباحث قسم بولاق أبو العلا، أن المشكو في حقه من ذوي السوابق الإجرامية، وسبق اتهامه في العديد من القضايا المماثلة.

عقوبة السرقة

يقول المحامي حمدي العربي لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة، وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.