موعد معاشات شهر مايو.. «التأمينات» تكشف التفاصيل

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر مايو، إذ قالت جرى صرف معاشات أبريل بالزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر صرف معاشات شهر مايو في مطلع الشهر المقبل، مشيرة الى أن الزيادة الجديدة التي صرفت، كان الحد الأدنى لها 170 جنيها، والأقصى وصل إلى 1635 جنيها، لـ11 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات شهر مايو

تابعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر مايو، من المقرر يوم الاثنين الموافق 1 مايو، من خلال عدة طرق، وهى المحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري ومنافذ البريد وماكينات الصراف الآلي.

وأضافت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات تصل إلى 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

تقسيم المعاشات

استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كيفية تقسيم المعاشات وجاءت على النحو التالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة وولد أو بنت أو أكثر ووالدان: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدان على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.