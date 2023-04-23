موعد صرف معاشات مايو لـ11 مليون مواطن مستفيد.. زيادة 15%

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات مايو 2023، والذي يبدأ من الشهر المقبل وتحديدا يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، أي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بأيام معدودة.

صرف معاشات مايو 2023 لـ11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات

وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات مايو 2023 يجرى بزيادة 15% أي بحد أدنى قدره 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وذلك لإجمالي 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية، عددا من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومنها إمكانية معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، لتعريف المستفيد بقيمة الزيادة، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل الجاري.

خطوات معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي

ويمكن معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، من خلال اتباع عدد من الخطوات، تتمثل في: «اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات لمعرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، اختيار صاحب المعاش أو الشخص المستعلم «بدء الخدمة»، في حالة إذا كنت مستخدمًا للموقع.

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعى بأنه في حال إذا لم تكن مستخدمًا للموقع وليس لك حساب، يمكنك التسجيل بإدخال البيانات الآتية «الاسم الأول، واسم الأب ثم اسم الجد، واسم العائلة، والرقم القومي ثم الرقم التأميني، والبريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة للمرور».