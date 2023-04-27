خريطة تطوير طرق الإسماعيلبة في مايو.. رصف محاور رئيسية وشوارع داخلية

أعلنت مديرية الطرق في الإسماعيلية، استكمال خطة تطوير بعض المحاور المرورية خلال شهر مايو المقبل، بالتزامن مع خطة المحافظة، لرصف عدد من الطرق الداخلية والمحاور المرورية في نطاق المدينة والمراكز والمدن.

رصف طريق السكة الحديد بالمستقبل

شهد طريق السكة الحديد في الإسماعيلية في مدينة المستقبل، بدء أعمال الرصف والتطوير الأحد الماضي، ضمن خطة الطرق.

قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في الاسماعيلية، إن رصف طريق السكة الحديد، جاء تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة، باعتباره من أحد الطرق المهمة التي يستخدمها المواطنين، خاصة للتسهيل على سيارات سوق الجملة بمدينة المستقبل، ممن يستخدمون الطريق للعودة إلى مدينة الإسماعيلية.

وأضاف «الشيمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك خطة مكبرة لاستكمال رصف عدد من الطرق والمحاور خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن المديرية تنفذ أعمال تطوير ورصف وإعادة الشيء لأصله، بمشاريع منطقة عبدون بحي ثالث بشارع الحديقة، وبر أيسر ترعة السويس كمرحلة ثانية، آخر كيلو ومنطقة المصالح الحكومية، والمستشفى بمركز ومدينة فايد.

وتابع: «تم إعادة الشيء لأصله بترعة الإسماعيلية، بعد تركيب خط للغاز ومسار كابلات كهرباء الثلاثيني والبلاجات البحري، ودمنهور ورصف بر أيمن ترعة المنايف، من السويس الصحراوي بطول 8 كم، وشارع أحمد عرابي بالتل الكبير، بطول 3.5 كم».

استكمال تطوير منطقة المحطة الجديدة

تشهد منطقة المحطة الجديدة في مدينة الإسماعيلية، خلال شهر مايو، استكمال رصف الطرق الداخلية والشوارع الفرعية، وتركيب الإنترلوك في الحارات الجانبية.

وقال الشيمي، إن تطوير منطقة المحطة الجديدة يعتبر من أكبر المشاريع التي تشهدها مدينة الإسماعيلية، باعتبارها من أكبر المناطق التي تضم كتلة سكانية.

وتابع: «تم تغيير شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمنازل، لمنع تسرب المياه وحل المشكلة جذريا، ورصف كل الطرق لعمل سيولة مرورية في المنطقة بالكامل».