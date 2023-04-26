تحويلات مرورية بطريق الإسماعيلية الصحراوي اليوم الأربعاء بسبب الصيانة

يشهد طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، صباح اليوم الأربعاء، عدة تحويلات مرورية في مدخل محافظة الإسماعيلية قرب مدينة المستقبل لإجراء صيانة في الطريق.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة عن أنه سيتم البدء في أعمال الصيانة في الساعات الأولى من صباح اليوم تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

سبب صيانة طريق الإسماعيلية الصحراوي

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية إن أعمال الصيانة تتم أسفل كوبري المستقبل لتطوير طريق السكة الحديد تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل عدة تحويلات من الساعات الأولى في الصباح لضمان السيولة المرورية.

خدمات مرورية على الطريق

وتنتشر الخدمات المرورية على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي بدءا من الساعات الأولى لصباح اليوم، لتنظيم الحركة المرورية وضمان عدم وجود تكدس مروري في منطقة كوبري المستقبل وتفادي وقوع أي حوادث.

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين بتهدئة السرعات في منطقة الصيانة وتوخي الحذر خلال القيادة لعدم تعريض حياتهم للخطر ووقوع أي حوادث مرورية.