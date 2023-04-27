موقف محرج للرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي «يون سوك إيل»، في واشنطن، حيث استخدم ورقة مكتوب فيها الأسئلة التي سيتم توجيهها إليه.

الواقعة كشفتها صحيفة نيويورك بوست الأمريكية

ونقلت «سبوتنيك»، عن صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن بايدن عرض صورة للصحفية «كورتني سوبرامانيان»، التي تعمل في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وكان اسمها مكتوبًا بالأحرف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.

وكان نص السؤال المكتوب في الورقة «كيف تربط أولوياتك في السياسة الداخلية، مثل إعادة توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية، بالسياسة الخارجية التي تعتمد على التحالفات؟».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الكوري الجنوبي يون سيوك-يو لإعلان تعزيز الردع الموسع ضد كوريا الشمالية والتزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية بما يشمل الردع النووي.