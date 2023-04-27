«هارلي» لمحمد رمضان يحقق 1.3 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال يوم واحد

رغم انتهاء إجازة عيد الفطر، إلا أن إيرادات أفلام العيد مازالت في الصدارة، فاستطاع محمد رمضان أن يستمر على رأس قائمة الإيرادات بفيلم «هارلي»، الذي حقق إيرادات ليلة أمس الأربعاء بلغت مليونا و300 ألف و608 جنيهات.

إيرادات هارلي تتخطى الــ25 مليون

وبهذه الإيرادات تخطى فيلم «هارلي» الـ25 مليون جنيه في سبقا السينما في الأسبوع الأول من طرح الأفلام في شباك التذاكر.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن بينهم مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب ومن تأليف محمد سمير مبروك، كما تدور قصة الفيلم حول شاب يعود من الخارج وينضم إلى أحد العصابات ويصبح من أقرب الرجال لزعيم أحد العصابات.

نجاح جعفر العمدة

ويذكر أن محمد رمضان حقق في رمضان الماضي نجاح كبير للغاية بمسلسل «جعفر العمدة» والذي استطاع أن يتصدر قائمة المشاهدة في مسلسلات رمضان.

والمسلسل من بطولة كل من مي كساب، إيمان العاصي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، لمى كتكت، محمد عبد الجواد، مجدي بدر، جوري بكر، دعاء حكم.