«الري» تتابع مناسيب المياه تزامنا مع قرب فترة «أقصى الاحتياجات المائية»

تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد تزامنًا مع قرب بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية.

رصد التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

وقالت وزارة الري إن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المخالفة على ترعة المحمودية، وتم رصد وجود رسو مخالف لمركب نزهة بأسيوط، حيث تعهد مسئولي المركب بالتقدم بما يلزم من أوراق للحصول على الترخيص اللازم للرسو وذلك بعد دفع المستحقات المالية لرسو المركب، كما تم رصد مخالفة بناحية دماريس بالبر الغربي لنهر النيل بالمنيا بإنشاء مبني مخالف من البلوك وتم تحرير محضر مخالفة وإصدار قرار إزالة للمبنى المخالف.

ولازالت أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلى مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

25 ألف زائر يحتفلون بالعيد في حدائق الري بالقناطر الخيرية

وعلى صعيد آخر يستمر توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث بلغ أعداد الزوار خلال أول وثاني أيام العيد أكثر من 25 ألف زائر، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافي الإفريقي والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالي.