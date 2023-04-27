«الأرصاد» تكشف استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. تصل لـ32 في القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الحارة، اليوم، على مدار الساعة والتي تسيطر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت خبراء الهيئة، أنّ حالة الطقس اليوم يسودها طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد أنّ هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، جنوب سيناء 33 درجة مئوية، وشمال الصعيد 34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

أمطار خفيفة

وتابعت الأرصاد الجوية، بأنّ هناك فرض لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فضلًا عن وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت أنّه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ لتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 22 درجه مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية.