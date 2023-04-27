سبب تحذيرات «الأرصاد» لـ4 فئات من طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال توقعات الخبراء لطقس الأسبوع المقبل 4 فئات من المواطنين، بسب ظاهرتين جويتين، يستوجبا الحذر، عند التعامل معهما، واتباع النصائح والإرشادات، لتجنب الضرر من التعرض لهما، وتوخي الحظر عن السفر والتنقل من مكان لآخر، والاحتياط من السير أسفل البنايات أو اللوحات الإعلانية عند الخروج من المنزل.

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 1و2 مايو، يشهد ظاهرة جوية يجب على قائدي السيارات توخي الحذر عند السير على الطرق التي تتواجد عليها، واتباع الارشادات، واتخاذ الحيطة والحظر عند تواجدها على الطرق بكثافة.

تحذيرات من الشبورة المائية

وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أن بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومحافظات القناة الثلاث السويس والاسماعيلية وبور سعيد، تشهد تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ما يستوجب على قائدي السيارات، اتباع نصائح وإرشادات المرور، أهمها السير بسرعة مناسبة على الطرق، وتهدئة سرعة السيارة، بما يتناسب مع كثافة الشبورة المائية وحالة الطرق.

تحذيرات من نشاط حركة الرياح

تضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، التحذير من نشاط حركة الرياح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات، ما يتطلب الحظر من كبار السن والاطفال ومرضى الصدر، للتعرض المباشر لتيارات الهواء والرياح بشكل مباشر، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة لعدم الإصابة بنزلات البرد، مع تجنب السير أسفل البنايات ولوحات الإعلانات.