ما مدة استقبال التظلمات في سكن لكل المصريين 3؟.. «الإسكان» توضح

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، البدء في استقبال تظلمات المواطنين الذين تقدموا للحصول على شقق سكنية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، منذ أمس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، المدة المتاحة لتقديم طلبات التظلم في الحصول على الوحدات السكنية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3».

مدة استقبال التظلمات في سكن لكل المصريين 3

وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، إن عدد الأيام المتبقية في تقديم طلب التظلم على ملفات المتقدمين في الحصول على وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين 3»، 22 يوما تبدأ منذ الأربعاء الموافق 26 أبريل.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن عدد الأشخاص المتقدمين ولم تنطبق عليهم الشروط بلغوا 62354 شخصا، وعدد الذين انطبقت عليهم الشروط وصل إلى 104154 شخصا.

أسباب لا يجوز التظلم عليها

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك أسباب متنوعة لا يجوز قبول التظلم عليها في نتيجة الحصول على شقق في سكن لكل المصريين 3، وهي:

- أن يكون المتقدم سبق له الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي.

- أن يكون المواطن المتقدم سنه مخالف للشروط، التي تتراوح من 21 وحتى 50 سنة.

- دخل الشخص المقدم أكثر من 6 آلاف جنيه.

- دخل الفرد المتقدم هو وزوجته أكثر من 8 آلاف جنيه.