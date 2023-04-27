كيفية الاستعلام عن حالة طلب التقديم على شقة.. «الإسكان» تجيب

تحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، على إتاحة إمكانية الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، عن طريق الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، للحصول على وحدة سكنية.

وترصد بوابة «الوطن»، في السطور التالية، طريقة الاستعلام عن الوحدات السكنية عبر صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.

5 طرق للاستعلام بالرقم القومي

أولًا: الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من محرك البحث «جوجل».

ثانيًا: الدخول على استعلام حالة الطلب المقدم.

ثالثًا: إدخال الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

رابعًا: النقر على أيقونة تسجيل دخول.

خامسًا: وهي المرحلة الأخيرة التي من خلالها تظهر نتيجة الاستعلام عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيًا

ووفقًا لما أقره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فبداية موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، من يوم الأحد 30 أبريل حتى الخميس 4 مايو من سنة 2023.