مراسل dmc يرصد جهود تسهيل دخول المصريين والسودانيين عبر معبر أرقين

أكد محمد رياض مراسل قناة dmc، أنّ جهود الدولة المصرية مستمرة في معبر أرقين لاستقبال الوافدين من السودان، سواء من أبناء الجالية المصرية أو الرعايا المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أنّ المعبر يقدم مساعدات لوجستية لكل العابرين من الأراضي السودانية، كما يتم توزيع وجبات خفيفة عليهم.

وأضاف رياض، خلال تصريحات ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc: «هناك جهود ضخمة تبذل في المعبر لتيسير الإجراءات واستخراج التصاريح في وقت قصير، كما أنّ غرفة الطوارئ المنعقدة في المعبر تدار على مدار 24 ساعة بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية سواء من الأجهزة الأمنية أو وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التضامن».

وتابع بأنّ الهلال الأحمر المصري يضطلع بدور أكثر من رائع في تيسير الإجراءات، بدءً من تلقي المكالمات الإغاثية وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال الذين جاءوا من الأراضي السودانية وعاصروا الاشتباكات الدامية داخل الأراضي السودانية، كما أنّ هناك عدد كبير جدا من المواطنين السودانيين الذين جاءوا خلال الساعات الماضية، وتم استقبال عدد كبير من الرعايا الأجانب، كان أخرهم 43 صينيا بالأمس، كما كان هناك جنسيات أخرى مثل المجر وجنوب أفريقيا وإيطاليا واليونان وقبرص وباكستان، وذلك عبر معبر أرقين.