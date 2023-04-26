سودانيون من أمام معبر أرقين لـ«الوطن»: نشكر مصر على حسن استقبالنا ورعايتنا

قال المصري السوداني وليد حمدان، الذي عبر معبر أرقين قادما من السودان إلى مصر، إن الرحلة كانت صعبة إلى أرقين، لبعد المسافة، لافتا إلى أنهم وجدوا في معبر أرقين معاملة من الجانب المصري محترمة وممتازة رغم الأعداد الكبيرة للمواطنين المسافرين من السودان إلى مصر.

نشكر مصر رئيسا وحكومة

ووجه «حمدان» أثناء حديثه مع «كاميرا الوطن»، الشكر للحكومة المصرية لدعمها للشعب السوداني، قائلا: «نشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا على استقبالنا ورعايتنا، ربنا يقدرهم على الأعداد الواصلة، ويصلح حال السودان».

وأشاد بتعامل عناصر الهلال الأحمر معهم، إذ كانوا جاهزين للتعامل مع أي حالة.

من جانبه وجه المواطن السوداني أحمد حسن التحية لمصر والرئيس السيسي، على المجهودات الكبيرة التي تقدمها لمصر، قائلا: «إحنا وطن واحد وبنشرب من نيل واحد، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن السودان».

ترحيب كبير من كل المستويات

وأضاف المواطن السوداني أن الرحلة رغم أنها شاقة للوصول إلى معبر أرقين إلا أنهم وجدوا ترحيبا كبيرا من كل المستويات في مصر، وكل الاستعدادات والتسهيلات للقادمين من السودان.

وأشار سائق أتوبيس ينقل المصريين والجنسيات الأخرى يدعى رامي حسين، إلى أن 4 أتوبيسات وصلت أمس، لتخصيصها لنقل المصريين من السودان.