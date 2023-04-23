أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة في جميع المحطات.. «اعرف هتسافر بكام»

كشفت هيئة السكك الحديدية عن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، مؤكدة انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية في إجازة عيد الفطر، وفق المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة وتواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

في منشور رسمي عبر الصفحة الرسمية لهيئة السكة الحديد «فيسبوك» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي:

- القاهرة ببا: 55 جنيهًا.

- القاهرة الفشن: 60 جنيهًا.

- القاهرة الواسطى: 45 جنيهًا.

- القاهرة بني سويف: 50 جنيهًا.

- القاهرة مغاغة: 60 جنيهًا.

- القاهرة بني مزار: 60 جنيهًا.

- القاهرة المنيا: 75 جنيهًا.

- القاهرة ديروط: 85 جنيهًا.

- القاهرة القوصية: 85 جنيهًا.

- القاهرة أبوقرقاص: 80 جنيهًا.

- القاهرة ملوي: 80 جنيهًا.

- القاهرة ديرمواس: 80 جنيهًا.

- القاهرة منفلوط: 85 جنيهًا.

- القاهرة أسيوط: 90 جنيهًا.

- القاهرة طهطا: 100 جنيه.

- القاهرة المراغة: 100 جنيه.

- القاهرة أبوتيج: 100 جنيه.

- القاهرة صدفا: 100 جنيه.

- القاهرة طما: 100 جنيه.

- القاهرة سوهاج: 105 جنيهات.

- القاهرة البلينا: 105 جنيهات.

- القاهرة أبوتشت: 110 جنيهات.

- القاهرة المنشأة: 105 جنيهات.

- القاهرة العسيرات: 105 جنيهات.

- القاهرة جرجا: 105 جنيهات.

- القاهرة فرشوط: 115 جنيهًا.

- القاهرة قفط: 130 جنيهًا.

- القاهرة قوص: 130 جنيهًا.

- القاهرة نجع حمادي: 115 جنيهًا.

- القاهرة دشنا: 115 جنيهًا.

- القاهرة قنا: 120 جنيهًا.

- القاهرة الأقصر: 130 جنيهًا.

- القاهرة أرمنت: 130 جنيهًا.

- القاهرة كلابشة: 145 جنيهًا.

- القاهرة كوم إمبو: 150 جنيهًا.

- القاهرة بلانة: 150 جنيهًا.

- القاهرة أسوان: 150 جنيهًا.

- القاهرة إسنا: 135 جنيهًا.

- القاهرة السباعية: 135 جنيهًا.

- القاهرة إدفو: 145 جنيهًا.

- القاهرة سلوا: 145 جنيهًا.

- القاهرة دراو: 150 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية لـ«الوطن»، أن الهيئة كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر والإجازة، من خلال صيانة جميع القطارات، موضحا أن حركة القطارات منتظمة منذ أول أيام عيد الفطر وفق جداول التشغيل المحددة، لافتا إلى أنه يجرى تشغيل القطار الإسباني الثاني بعد الانتهاء من أعمال تطويره خلال شهر.