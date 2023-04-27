خدعة ماكرة من سائق لسرقة راكب في القاهرة.. «العربية عطلانة»

لجأ سائق إحدى التطبيقات الإلكترونية الشهيرة إلى حيلة ماكرة جعلت الراكب يترك السيارة وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، ثم هرب السائق مسرعا لسرقة حقائب الراكب، وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة بعد السماع لأقوال المتهم.

اعتراف المتهم

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق اعترف خلالها بتفاصيل الواقعة، قائلا: «لاقيته رايح المطار وطمعت في الشنطتين اللي معاه عشان كدة فكرت أحاول أسرقه»، موضحا أنه أوهمه بوجود عطل في السيارة وانتظر حتى خروج المتهم من السيارة وهرب مسرعا.

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق: «فتحت الشطنتين لاقيت فيهم هدوم وفلوس أجنبية»، مشيرا إلى أن واقعة السرقة كانت على طريق السويس، وأجهزة الأمن قبضت عليه أثناء استقلال سيارته.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأربعاء القبض على السائق المتهم بسرقة راكب خلال استقلاله لسيارة تتبع إحدى التطبيقات الإلكترونية، وكان متجها إلى مطار القاهرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها السائق المتهم بسرقة راكب بالقاهرة، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه ما نصت عليه المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، وتصل إلى الحبس، حال إن لم تقترن السرقة بظروف مشددة أخرى.