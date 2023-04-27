طقس سوهاج اليوم: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة المائية

تستمر درجات الحرارة على محافظة سوهاج في الارتفاع لتسجل درجات الحرارة اليوم 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى ليسود طقس شديد الحرارة مشمس نهارا بينما سجلت بالأمس الأربعاء 34 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

تسجل درجة الحرارة الصغرى بطقس سوهاج اليوم 19 درجة مئوية في طقس معتدل ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر بينما سجلت بالأمس 17 درجة مئوية وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

ويشهد طقس سوهاج اليوم الخميس وجود شبورة مائية تعيق الرؤية على الطرق السريعة، والطرق بجوار المسطحات المائية، لتحذر محافظة سوهاج المواطنين من الشبورة المائية، وتهيب بهم توخي الحذر خلال السير على الطرق المتأثرة بالشبورة، وبالمسافرين تأجيل السفر إن أمكن أو تجنب السفر فترة الشبورة.

الظواهر الجوية بطقس سوهاج

كما يشهد طقس سوهاج اليوم نشاط رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم بسرعة تصل حتى 8 كم مع انخفاض نسبة رطوبة حتى 19% وعدم توقع سقوط أمطار.