دراسة بمستشفى الرمد بالإسكندرية: العدسات اللاصقة تسبب التهابات القرنية

كشفت دراسة طبية تمت بعيادة القرنية بمستشفى الرمد العام بالإسكندرية نشرت في مجلة علمية عالمية، أن الاستخدام غير السليم للعدسات اللاصقة يسبب التهابات القرنية، ما تبعه توصية من مديرية الصحة بالإسكندرية بعمل توعية للاستخدام السليم للعدسات اللاصقة للحد من التهابات القرنية المصاحبة لها.

بحث الملف الوبائي لإلتهاب القرنية الجرثومي بالإسكندرية

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجي والمشرفة العام على إدارة الأبحاث الاكلينيكية، إن مجلة journal of ophthalmic inflammation and infection وهي مجلة عالمية إلكترونية متخصصة في الأبحاث حول امراض العيون، قد نشرت بحثا علميا لفريق بحثي بمستشفى الرمد العام بالإسكندرية تحت عنوان: «الملف الوبائي لالتهاب القرنية الجرثومي بالإسكندرية - دراسة بأثر رجعي لمدة 5 سنوات».

الدراسة في مستشفى الرمد العام

وأضافت السيد في بيان اليوم، أن الدراسة تمت بعيادة القرنية بمستشفى الرمد العام وبالمشاركة مع قسم الصيدلية الإكلينيكية وقسم الميكروبيولوجي بالمستشفى وقسم الطفيليات بمعهد البحوث الطبية وقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة الإسكندرية.