إصابة 4 أشخاص في انقلاب دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير ناتجة عن انقلاب دراجتين ناريتين بطرق بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي والفيوم العام لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بزراعي سمسطا

في الحادث الأول تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام محطة الوقود في سمسطا، ما أسفر عن إصابة إثنين، الذي وجه بسرعة نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

نقل المصابان لمستشفى سمسطا المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابين إلى المستشفى المركزي بسمسطا، حيث تبين أنهما «محمد.س.م» 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، و«عبد العظيم.م.ع» مصاب جرح قطعي باليد اليسرى حوالي 10 سم، 20 سنة، يقيمان قرية قفطان الغربية بمركز سمسطا.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية بطريق الحمام اللاهون

في الحادث الثاني، أصيب اثنان، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الحمام اللاهون، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، حيث تبين أن المصابين هما «مروان.ع.م» 15 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، مقيم اللاهون، و«محمد.ع.ل»، 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.