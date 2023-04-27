جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول للتعليم المجتمعي بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول للتعليم المجتمعي خلال شهر مايو المقبل لمدة يومين يتم خلالهما اختبار المواد الرئيسية والفرعية للطلاب بزمن يتراوح من ساعة لساعة ونصف.

وحددت تربية وتعليم سوهاج تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية ومواعيد امتحانات التخلفات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسوهاج

امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا للجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم، يبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو وينتهي باليوم التالي الأحد الموافق 7 مايو القادم، كالتالي:

- يوم السبت 6 مايو 2023: عقد امتحان اللغة العربية خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان الخط العربي خلال ساعة.

- يوم الأحد 7 مايوم 2023: عقد امتحان الرياضيات خلال ساعة ونصف.

تعليمات امتحانات التعليم المجتمعي بسوهاج

ضمت تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة سوهاج للتعليم المجتمعي عدة تعليمات منها:

- أن يعلن الجدول بمكان ظاهر للطلاب.

- التأكيد على الطلاب بعدم الغياب يوم الامتحان وتوعيتهم بمخاطر التغيب والتسرب من التعليم.

- يكون امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية شفويا للطلاب.

- يتولي موجه كل مادة متابعة الورقة الإمتحانية لمادتة ومراعاة مطابقتها للمواصفات.

- ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الاجتماعي الآمن قبل وبعد وأثناء الامتحانات.

موعد امتحانات تخلفات الفصل الدراسي الأول

وكشفت تربية وتعليم سوهاج عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للتخلفات بالتعليم المجتمعي عقب نهاية اليوم الامتحاني وبنفس ترتيب الجدول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني بالتعليم المجتمعي يوم 9 يوليو 2023.