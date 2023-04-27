استشاري المناعة: انخفاض نسب وفيات كورونا عالميا.. والأعراض خفيفة (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنّ نسب وفيات كورونا عالميا قلت بشكل كبير، موضحًا: «سنتعامل مع كورونا بصورة طبيعية وليس جائحية وسنقلل المحاذير والاحتياطيات، حيث ضعف بسبب منظومة اللقاحات التي كانت موجودة، حتى التحورات التي تحدث تفقده القدرة على إحداث المضاعفات، ومعظم الحالات تكون التهاب في الجهاز التنفسي العلوي».

المشكلات قلّت

وأضاف الحداد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، ان كل المشكلات التي كان يحدثها فيروس كورونا في بداية ظهوره قلت بنسبة كبيرة جدا، والأعراض أصبحت خفيفة للغاية.

ضرورة تجنب كبار السن

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أنه على المصابين بالأعراض تجنب الاختلاط بكبار السن منعا من تعرضهم لأعراض خطيرة، موضحًا أن وقع الإصابة بالبرد أو الانفلونزا أو كورونا على كبار السن تكون أشد فتكا، لأن كبار السن أو أصحاب الامراض المزمنة مناعتهم ضعيفة.