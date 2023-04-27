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استشاري مناعة: متحور «أركتورس» لم يدخل مصر حتى الآن.. وأعراضه مثل «أوميكرون»

كتب:

شريف سليمان
11:54 ص | الخميس 27 أبريل 2023
الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة

الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الإصابة بكورونا لا تحتاج إلى بروتوكولات خاصة، باستثناء فئات معينة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويكون ذلك تحت إشراف طبي.

وأضاف الحداد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن علاج معظم الحالات يكون منزليا بخوافض حرارة تقليدية ونسب الشفاء تكون 90% للحالات بسيطة بأدوية تقليدية دون أي حاجة إلى دواء خاص.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن الأدوية التقليدية المستخدمة في علاج البرد تعالج 80% من إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن متحور أركتورس لم يدخل مصر حتى الآن، ولكن على مستوى العالم، فإن أعراضه مثل أوميكرون، وهي أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الرشح والاحتقان البسيط في الحلق وبعض المشكلات في العين وصداع وارتفاع في درجة الحرارة لا يصل إلى 38 درجة ويعالج بخوافض الحرارة العادية.

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بقلم شريف سليمان