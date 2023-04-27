ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 1078 طنا في مطحن بورسعيد

أعلن محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عن ارتفاع ارتفاع معدلات التوريد من المزارعين الأقماح المحلية موسم 2023 بشون وصوامع مطحن شرق الدلتا ببورسعيد اليوم الخميس إلى كمية تقدر بـ1078.58 طنا بدرجة نقاوة عالية الجودة.

توريد القمح مستمر

وأكد عوض أن التوريد مستمر حتى الانتهاء من موسم حصاد القمح وذلك في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى آخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأشار إلى أنه يتلقى تقريرا يوميا من ممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب بالمديرية وتم التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي.

متابعة يومية لتوريد القمح

وأكد وكيل تموين بورسعيد أن لجان المتابعة اليومية برئاسته ومشاركة محمد حلمي وكيل المديرية وخالد فهمي مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب ومحمد أشرف وحاتم ماهر كبار مفتشي الصيانة التي تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.