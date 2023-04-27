لماذا تضاعفت أعداد الزائرين لمصر في الربع الأول من 2023؟.. خبير سياحي يجيب

قال محمد فاروق خبير سياحي، إن زيادة الوفود السياحية لمصر بنسبة 40% خلال الربع الأول من 2023، هي ثمار جهود الدولة المصرية على مدار الـ4 سنوات الماضية، إذ أن الدولة المصرية ومن قبل جائحة كورونا قامت بالعديد من الجهود التي ساهمت في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

أسباب إنتعاش القطاع السياحي بالربع الأول 2023

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أبرز الجهود التي قامت بها الدولة لإنعاش قطاع السياحة، ما قامت به من أعمال البنيتة التحتية من طرق وكباري والترويج السياحي بالشرق والغرب وبالدول العربية، إضافة للقيام بالعديد من المشروعات، فضلًا عن العديد من الاحداث المهمة التي قامت بها مصر ولاقت صدى عالمي كبير مثل موكب المومياوات.

حجوزات عالية من السياح الأوروبية خلال الصيف المقبل

وأوضح الخبير السياحي، أن أعداد السياح الوافدين إلى مصر بالربع الأول من 2023 فاق كل التوقعات، معربًا عن آماله في الإستمرار في استقبال هذه المعدلات من الوافدين، خاصة مع تزايد الحجوزات من الدول الأوروبية وخاصة المانيا بداية من يوليو المقبل وحتى نوفمبر المقبل.

أكبر الأسواق المصدرة للسياح بمصر 2023

ولفت إلى أن السوق الصينية والألمانية من أكبر الأسواق الجديدة التي أصبحت مهمة جدًا، كونها من أهم الأسواق المصدرة للسائحين بمصر الآن، فالسائحين الصينيون أصبحوا منتشرين في معظم المدن المصرية، كالأقصر وأسوان والغردقة، منوهًا بأن السوق الروسية يرتفع بشكل تدريجي ومن المتوقع زيادة أعداد السياح الروس خلال الفترة المقبلة.