«شركات السياحة» لقناة الناس: شرط المحرم مستمر للمصريات أقل من 45 عاما

كشف علاء الغمري عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل حج القرعة السياحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن الشاذلي في برنامج «مع الناس» المذاع عبر قناة الناس، لافتًا أن هناك عددا من الضوابط والمحاذير التي كانت موجودة بسبب جائحة كورونا وجرى رفعها.

أعداد حج القرعة السياحية هذا العام تقدر بـ 16 ألف شخص

وأشار إلى أن أعداد حج القرعة السياحية هذا العام مقدرة بـ16 ألف شخص، مؤكدًا أنها ليست الطاقة الكاملة لحج القرعة السياحي.

وأكد أنه يمكن لأي سن السفر للحج السياحي، لافتًا أن كل سيدة أقل من 45 عاما تحتاج لمحرم، رغم إلغاء السعودية لشرط المحرم.

لا حج سياحي هذا العام لمن أدى الفريضة

ولفت إلى أن الحج هذا العام لمن لم يحج طوال حياته، مشددًا على أن من حج سابقًا لن يستطيع القيام بالحج السياحي هذا العام، من أجل إتاحة الفرصة لغيره، مشيرًا إلى أن كل برامج الحج السياحي تحتوي على وجبات الفطار والعشاء، والإقامة في أماكن متميزة وفنادق قريبة من الحرمين بمواصفات الفنادق السياحية على أن يكون هناك مشرف مع كل 45 فردا.