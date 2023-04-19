متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد

حددت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء الموافق، موضحة أن التأخيرات تكون نتيجة ما يتم من مشروعات وأعمال تطوير وتحديث لمنظومة السكة الحديد، لافتة إلى الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، حيث تقرر تشغيل 130 قطارا إضافيا على الخطوط، تيسيرا على الركاب.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء

- خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

قطارات ينتهي تشغيلها في شهر أبريل

وفي سياق متصل، حددت هيئة السكك الحديدية في تقرير لها، قطارات ينتهي تشغيلها في شهر أبريل الجاري وهي الآتي:

- قطار رقم 1938 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان: الساعة 22:40.

- قطار رقم 1939 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة: الساعة 19:25.

- قطار رقم 1940 قطارVIP القاهرة/ أسوان: الساعة 21:50.

- قطار رقم 1941 قطارVIP أسوان/ القاهرة: الساعة 22:30.

- قطار رقم 1942 ثالثة مكيفة القاهرة/ أسوان: الساعة 16:55.

- قطار رقم 2203 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة: الساعة 15:00.

- قطار رقم 1943 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة: الساعة 20:00.

- قطار رقم 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان: الساعة 15:15.

- قطار رقم 2204 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان: الساعة 24:40.

- قطار رقم 2205 تهوية ديناميكية أسوان/ القاهرة: الساعة 10:30.