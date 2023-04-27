ضبط 271 قضية مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي في يوم واحد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 271 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 286 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 103,335 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 36 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,527 كيلوجرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4,400 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,150 كيلوجرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,470 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 800 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 300 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 80 جراما.

عدد 1763 قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 76 قطعة سلاح ناري بحوزة 70 متهما، وذلك على النحو التالي:

12 بندقية آلية.

13 بندقية خرطوش.

طبنجة.

50 فردا محليا.

242 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزينة متنوعة.

ضبط 201 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 61219 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

199 حكم جناية.

16984 حكم حبس جزئى.

3311 حكم حبس مستأنف.

31140 حكم غرامة.

9585 مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 20 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 328 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24730 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.