مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع في ظروف غامضة بمدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع في مدينة السلام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة ضباط مباحث قسم شرطة ثان السلام بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وفاة فتاة ادعاء السقوط من علو

تلقى مأمور قسم شرطة ثان السلام إخطارا من مستشفى بوصول فتاة جثة هامدة ادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «سماح.أ.ر»، 19 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسد، بالإضافة الي إصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

وتم تحرير محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.