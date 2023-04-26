مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غمواض واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة منزلها في شبرا الخيمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في وفاتها من عدمه.

وصول فتاة لأحد المستشفيات جثة هامدة

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول فتاة جثة هامدة ادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي «رباح.م.إ»، 22 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات: سقطت من شرفة منزلها

وكشفت التحريات أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها الكائنة بالطابق السادس، وتم نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.