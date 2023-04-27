«البيئة»: تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحي بمدينة بدر في الجيزة

أعلنت وزارة البيئة عن بدء تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحي لمدينة بدر الخاص بمحافظة البحيرة، اليوم، تحت إشراف استشاريين من الوزارة بهدف تطبيق النظم الصحية والسليمة للاستخدام الآمن للمدافن الصحية والحفاظ على البنية التحتية واستدامتها وسلامة البيئة والمياه الجوفية.

تشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد في بيان لها، أن تنفيذ خلية الدفن الجديدة تم تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من خلال البروتوكول الموقع مع وزارة البيئة، في استقبال المخلفات التي سيتم التخلص الآمن منها، للمساهمة في الحد من تراكمات المخلفات والانبعاثات الناتجة عنها المسببة لتلوث الهواء وتغير المناخ، والتخلص من أكبر قدر من المرفوضات.

قانون إدارة المخلفات

وفي ذات السياق، نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بالشرقية، لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات ضمن جهود بناء القدرات لرفع مستوى الأداء، بما يسهل تنفيذ المنظومة على أفضل وجه ويحقق فاعليتها واستخدامها، وذلك من خلال التعريف بقانون إدارة المخلفات ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في هذا المجال، والتعريف بالبنية التحتية التي يتم تنفيذها وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها، كما يتضمن تدريب عملي للعاملين في المدفن الصحي في بلبيس بالشرقية.

توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية.