إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سمنود التكنولوجية بالغربية

أنشأت جامعة سمنود التكنولوجية مركزا للابتكار وريادة الأعمال ليكون مظلة تشمل كل الطلاب أصحاب الإبداع والابتكارات والعمل على تسويق هذه الابتكارات ودعم براءات الاختراع.

الاهتمام بالعملية التعليمية

أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة بأن الجيل الأول للجامعات كان يهتم بالعملية التعليمية فقط تلي ذلك الجيل الثاني والذي أضاف البحث العلمي للجامعة ثم جاء الجيل الثالث مضيفاً خدمة المجتمع للجامعة،

أما الجيل الرابع للجامعات فهو الذي يهتم بكل هذه المهام علاوة على الابتكار وريادة الأعمال، وحرصاً من جامعة سمنود التكنولوجية علي الاهتمام بتوطين الابتكار وتنمية توجه ريادة الأعمال لدي طلابها تم إنشاء هذا المركز ليكون مظلة تشمل كل الطلاب أصحاب الإبداع والابتكارات والعمل على تسويق هذه الابتكارات ودعم براءات الاختراع، وقد شمل المركز ممثلين من الصناعة والطلاب.

نموذج متكامل

أوضحت الدكتورة هبة الفوطي مديرة المركز أن المركز يعمل على تقديم نموذج متكامل يشمل جهود توعية لطلاب الجامعة بأهمية دور ريادة الأعمال والاهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين ودعم الأفكار والأنشطة والمشروعات الريادية واحتضان المشروعات ذات القيم العلمية والإقتصادية بالعمل على تنمية المشاريع الناشئة.

يذكر جامعة سمنود التكنولوجية هي إحدى 6 جامعات جديدة تم انشاؤها عام 2022 ويوجد بها ثلاثة برامج دراسية وهي برنامج تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي وبرنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة بإجمالي عدد 420طالب وطالب في كافة البرامج.

وتعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الجدارات المكون من مجموعة من المعارف والمهارات والسلوك بغرض تخريج خريج مؤهل وعلى كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاته والمساهمة في تنمية الإقتصاد المصري والمشاريع القومية التنموية.