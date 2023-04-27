«حياة كريمة» تطلق قافلتين طبيتين في محافظتي الشرقية وجنوب سيناء

أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم، قافلتين طبيتين في محافظة جنوب سيناء، ومحافظة الشرقية وذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية للأهالي الأكثر فقرا، دون أي مقابل مادي، وتضم كلا منها العديد من التخصصات الطبية المختلفة، والتي من شأنها تقديم خدمة طبية شاملة للأهالي المستفيدة من خدمة القوافل في الشرقية وجنوب سيناء.

التخصصات الطبية

وجاءت القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» التخصصات الطبية التالية:

- النساء والولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة

- التحاليل

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل جاهدة على تطوير ودعم الريف المصري، منذ أن جرى تدشينها في عام 2019.