بعد تطبيق التوقيت الصيفي اليوم.. اعرف موعد غلق وفتح المطاعم والكافيهات

بعد قرار رئاسة مجلس الوزارء، بتغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، طبقًا للمادة 6 من قرار وزير الدولة لشؤون التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال 456 لعام 2020، تبدأ الدولة اليوم بكافة محافظاتها في تطبيق المواعيد الصيفية في فتح وغلق المطاعم والمقاهي و«الكافيهات» والمحلات والمولات والورش، وانتهاء العمل بالمواعيد الشتوية.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها من قبل، أن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، يكون في بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى انتهاء الخميس الأخير من سبتمبر، وذلك من كل عام.

مواعيد فتح وغلق المحال بالتوقيت الصيفي

ووفقًا لوزارة التنمية المحلية، ولجنة تراخيص المحل، جاءت المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمولات والمطاعم والورش، على النحو التالي:

- فتح المحلات والمولات من 7 صباحا حتى 11 مساء.

- فتح الكافيهات والمطاعم من الساعة 5 صباحا حتى 1 صباحا من اليوم التالي.

- فتح الورش من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء.

- استمرارية خدمة التوصيل للمنازل «الدليفيري» على مدار الـ 24 ساعة.

- في أيام الأعياد ويومي الخميس والجمعة، يأتي توقيت غلق المحلات والمطاعم المذكورة سلفًا، الساعة 12 صباحا.

- مع استثناء المخابز والأفران والسوبر ماركت والصيدليات من مواعيد الغلق المقررة.