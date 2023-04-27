حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض حرارة وأمطار واضطراب حركة الملاحة

كشفت الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا وليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وحالة طقس الغد، تكون مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أمطار خفيفة لمتوسطة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع سقوط أمطار غدا الجمعة، تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري، فضلا عن فرض ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجة البحري.

وذكر الخبراء أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 760 لـ70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2:5 لـ3:5 متر.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة 28 أبريل على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

- دمنهور 24 - 14

- وادي النطرون 21 - 15

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 25 - 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26 - 15

- طنطا 26 - 15

- دمياط 24 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 27 - 16

- العريش 24 - 15

- رفح 24 - 15

- رأس سدر 31 - 15

- نخل 33 - 7

- كاترين 25 - 06

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 35 - 21

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 16

- مطروح 21 - 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 27 - 17

- رأس غارب 27 - 21

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 34 - 21

- مرسى علم 34 - 22

- شلاتين 29 - 23

- حلايب 27 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 32 - 17

- بني سويف 25 - 17

- المنيا 32 - 16

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 19

- قنا 35 - 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 35 - 22

- أبوسمبل 34 - 25.